Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина620 мм
- Вес5,4 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветкрасный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Тренд CT
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Подвесной светильник Jackson
Подвесной светильник Spider №1
Подвесной светильник Spider №2
Подвесной светильник Gosford №1
Гирлянда из лампочек Ретро, 20 ламп, теплые белые