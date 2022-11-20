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Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - фото 1Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - фото 2Видеообзор стула Маллин Диамант - ChiedoCover - видео 3Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - фото 4Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - фото 5Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - фото 6Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - фото 7Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - фото 8Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - фото 9

Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки

39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес5,4 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкрасный

Популярные варианты обивки

Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете 0909
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете LilacLilac
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете CreamCream
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете 666666
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете 0404
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете ecruecru
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете 1414
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете 88
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете 4141
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки - обивка в цвете 2626
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Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки — выполненные заказы

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