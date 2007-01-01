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              Советы от эксперта: Модные тенденции 2020 года

              Поиск новых решений, сочетание цветов и элементов разных стилей, безусловно, считается хорошим подспорьем в поиске идеальной меблировки помещения.

              В настоящее время мода на обустройство помещения в едином стиле постепенно уходит в прошлое. Современные дизайнеры гармонично смешивают несколько стилей, находя при этом интересные и бесподобные решения.

              Как правильно выбрать стул?

              Важно, чтобы стулья приносили не только эстетическое наслаждение, но и были комфортными спутниками вашей домашней жизни.

              Поэтому делимся с вами правилами подбора:⠀

              • Обратите внимание на вес изделия. Если вы планируете активно пользоваться стульями, постоянно перетаскивая их из комнаты в комнату, лучше возьмите облегченные модели - дерево или пластик⠀
              • Оцените высоту. Сядьте на стул и расслабьтесь. В правильно подобранном стуле ваши пятки будут касаться пола, а колени – сгибаться под прямым углом
              • Почувствуйте простор. Стул не должен вам «жать» и давить под коленями

              Подробнее расскажет специалист компании ChiedoCover - Миславский Александр:

              Как правильно выбрать стул?

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              Тренды мебели 2020

              Современная мебель должна быть не только красивой, но и удобной. Как совместить два в одном? Расскажет специалист компании ChiedoCover - Поскребышев Сергей.

              Тренды мебели 2020

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              Основной плюс мягких стульев ChiedoCover в том, что можно подобрать абсолютно любой материал и цвет обивки. Так же есть вариации с различным видом строчки: ромб, горизонтальная, вертикальная. Можно комбинировать ткани.

              Большим плюсом является возможность замены каркаса с деревянного массива бука на металлический. У каждого из каркасов очень большая палитра для окраски, за счет чего можно подобрать наиболее подходящий под интерьер. Так как у нас свое производство, мы с легкостью можем принимать индивидуальные заказы в разработку и делать мебель по фотографии, а так же по дизайн проектам.

              Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-23%
              Хит
              1 390 ₽1 790 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул Хит 25мм - золото, корона красная
              Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover-16%
              3 350 ₽3 950 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
              Настоящее фото товара Стул Такер барный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
              В наличии
              4 610 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стул Такер барный, черный деревянный
              Настоящее фото товара Стул Амьен серый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
              4 550 ₽4 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Амьен серый
              Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover-17%
              2 040 ₽2 440 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул Хит 25мм, каретная стяжка
              Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-34%
              Новинка
              3 990 ₽5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Kongsberg изумруд
              Настоящее фото товара Стул Наполеон патина, с оливковой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-16%
              Новинка
              3 390 ₽3 990 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул Наполеон патина, с оливковой подушкой
              Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              10 450 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Полукресло Шарри
              Настоящее фото товара Стул Такер, желтый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-26%
              2 990 ₽3 990 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стул Такер, желтый деревянный
              Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
              1 190 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стул Тюльпан на металлокаркасе

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