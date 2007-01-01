Поиск новых решений, сочетание цветов и элементов разных стилей, безусловно, считается хорошим подспорьем в поиске идеальной меблировки помещения.
В настоящее время мода на обустройство помещения в едином стиле постепенно уходит в прошлое. Современные дизайнеры гармонично смешивают несколько стилей, находя при этом интересные и бесподобные решения.
Важно, чтобы стулья приносили не только эстетическое наслаждение, но и были комфортными спутниками вашей домашней жизни.
Поэтому делимся с вами правилами подбора:⠀
Подробнее расскажет специалист компании ChiedoCover - Миславский Александр:
Современная мебель должна быть не только красивой, но и удобной. Как совместить два в одном? Расскажет специалист компании ChiedoCover - Поскребышев Сергей.
Основной плюс мягких стульев ChiedoCover в том, что можно подобрать абсолютно любой материал и цвет обивки. Так же есть вариации с различным видом строчки: ромб, горизонтальная, вертикальная. Можно комбинировать ткани.
Большим плюсом является возможность замены каркаса с деревянного массива бука на металлический. У каждого из каркасов очень большая палитра для окраски, за счет чего можно подобрать наиболее подходящий под интерьер. Так как у нас свое производство, мы с легкостью можем принимать индивидуальные заказы в разработку и делать мебель по фотографии, а так же по дизайн проектам.