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Стул Тюльпан на металлокаркасе - фото 1

Стул Тюльпан на металлокаркасе

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина340 мм
  • Вес4.6 кг

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