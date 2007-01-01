Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая
49 оценок
61033
900 ₽
Товар в корзине. Перейти
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - фото 1Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - фото 2Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - фото 3Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - фото 4Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - фото 5Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая производства ChiedoCover
+32Реальное изображение товара 7 Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая производства ChiedoCover
Распродажа

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая

Артикул: CH-000-073
49 оценок
Основные характеристики
  • Материалгабардин
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная
  • Фактура тканиБез рисунка
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Дорожка для стола, гобелен, синяя птица
Фотография товара Дорожка для стола, гобелен, синяя птица от компании ChiedoCover.
Следующий Скатерть круглая Д1800 мм, ричард, черная гладь
Фотография товара Скатерть круглая Д1800 мм, ричард, черная гладь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Скатерть для Хорека – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.

Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.

Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.

Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам.

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

Габардин - плотная гладкокрашеная ткань полотняного переплетения с матовой поверхностью. Обладает несминаемостью и износостойкостью, вместе с тем на ощупь мягкая и легкая. Габардин очень практичный: легок в раскрое и шитье, образует мягкие красивые драпировки и отлично держит форму изделия, прост в уходе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалгабардин
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная
  • Фактура тканиБез рисунка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Размер см Стачной шов Оптовая цена руб
Габардин 90х90 нет 610
Габардин 90х110 нет 650
Габардин 110х110 нет 720
Габардин 140х140 нет 840
Габардин 140х195 нет 1050
Габардин 140х235 нет 1210
Габардин 170х170 есть 1640
Габардин 180х180 есть 1750
Габардин 190х190 есть 1820
Габардин 200х200 есть 1890
Габардин 210х210 есть 1970
Габардин 250х250 есть 2300
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты ткани - Спандекс

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Габардин

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 1000-0001000-000
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 1000-1071000-107
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 1000-5131000-513
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 1000-9051000-905
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Бифлекс

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Атлас

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Креп-сатин

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Журавинка

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Ричард

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мати

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мирелла

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Льняная

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей
Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2200*1500 мм, журавинка, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2200*1500 мм, журавинка, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09032
4 490 ₽

Скатерть прямоугольная 2200*1500 мм, журавинка, белая гладь

14
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д1800 мм, журавинка, шоколад цветок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д1800 мм, журавинка, шоколад цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29040
3 790 ₽

Скатерть круглая Д1800 мм, журавинка, шоколад цветок

9
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый

11
В наличии 33 шт.
Фотография товара Скатерть круглая, Д2200, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д2200, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Скатерть круглая, Д2200, габардин белый

12
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая, произведённого компанией ChiedoCover
61033
900 ₽

Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая

11
  • коричневый
  • бордовый
  • изумрудный
  • слоновая кость
Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная, произведённого компанией ChiedoCover
61033
900 ₽

Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная

7
  • коричневый
  • бордовый
  • изумрудный
  • слоновая кость
Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, молочная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, молочная, произведённого компанией ChiedoCover
61033
900 ₽

Скатерть Габардин, прямоугольная, молочная

11
  • коричневый
  • бордовый
  • изумрудный
  • слоновая кость

С этим товаром покупают

Фотография товара Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок, произведённого компанией ChiedoCover
160
Оптовая цена

Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок

44
Фотография товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2, произведённого компанией ChiedoCover
от800

Фуршетная юбка 01, сборка 1к2

37
Хит
Фотография товара Салфетки Габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Салфетки Габардин

460
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от69062
1 790 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая

14
В наличии 19 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 94019
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный

454
В наличии 1 шт.В пути 60 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7402
4 790 ₽

Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный

458
В наличии 21 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый, произведённого компанией ChiedoCover
от69062
1 790 ₽

Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый

15
В наличии 107 шт.В пути 222 шт.
Фотография товара Куверт Габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Куверт Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
120
Оптовая цена

Куверт Габардин

32

Другие товары из раздела банкетный текстиль

Фотография товара Фартук официанта 01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 01, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена

Фартук официанта 01

30
Фотография товара Чехол на скамью 01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на скамью 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 270

Чехол на скамью 01

50
Фотография товара Мулетон двусторонний от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мулетон двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена

Мулетон двусторонний

30
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, красная

34
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, коричневая

40
Распродажа
Фотография товара Скатерть квадратная, лен классический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть квадратная, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59041
5 990 ₽

Скатерть квадратная, лен классический

30
Фотография товара Комплект столовый 4, лен/ кирпичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект столовый 4, лен/ кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 930

Комплект столовый 4, лен/ кирпичный

31
Фотография товара Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 720

Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый

38
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см

7
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая, Д3350 мм, журавинка, белая гладь, в пол, 1 шов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д3350 мм, журавинка, белая гладь, в пол, 1 шов, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39030
9 090 ₽

Скатерть круглая, Д3350 мм, журавинка, белая гладь, в пол, 1 шов

5

Товар в корзине

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая
Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая
от 610
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок, произведённого компанией ChiedoCover
160
Оптовая цена

Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок

44
Фотография товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2, произведённого компанией ChiedoCover
от800

Фуршетная юбка 01, сборка 1к2

37
Хит
Фотография товара Салфетки Габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Салфетки Габардин

460
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от69062
1 790 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая

14
В наличии 19 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности