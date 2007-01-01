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Настоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
Салфетки Габардин
460 оценок
150
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
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Хит

Салфетки Габардин

Артикул: CH-000-204
460 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Материалгабардин
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Создайте безупречную атмосферу в вашем заведении с нашими тканевыми салфетками! Наши салфетки – это важный элемент сервировки, который подчеркивает стиль и уровень вашего заведения.

Тканевые салфетки изготовлены из прочной и износостойкой ткани, которая сохраняет свой внешний вид даже после многократных стирок. Они легко стираются, быстро сохнут и не теряют форму, что делает их идеальными для интенсивного использования в сфере Хорека.

Элегантный дизайн: Лаконичный и стильный внешний вид салфеток гармонично вписывается в любой интерьер.

Практичность: Оптимальный размер (например, 50х50 см) обеспечивает удобство использования и эффектную сервировку.

Долговечность: Износостойкость материала позволяет сократить расходы на замену текстиля.

Выгодные условия: Мы предлагаем оптовые цены, что помогает оптимизировать бюджет вашего бизнеса.

Закажите тканевые салфетки оптом прямо сейчас и создайте неповторимую атмосферу в вашем заведении! Свяжитесь с нашим менеджером для уточнения деталей, выбора расцветок и оформления заказа.

Материал: габардин

Размеры: 40х40 см, 45х45 см, 50х50 см

Цвет салфеток может быть любым

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Материалгабардин

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер см Оптовая цена руб
35х35 140
45х45 150
50х50 170
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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