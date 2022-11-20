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          Фотография Стол Лидер 1 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Хит

          Стол Лидер 1

          5
          Оптовая цена
          1 790 ₽
          При покупке от 10 штук
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          Стол Лидер 1
          Стол Лидер 1
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          Видеообзор

          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота750 мм
          • Материал столешницыЛДСП
          • Материал подстольясталь

          Варианты размеров

          Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
          900 600 750 16 14.6 1790
          1200 600 750 16 17.5 1890
          1200 800 750 16 21.3 2090
          1500 800 750 16 25.2 2290
          1500 900 750 16 27.6 2390
          900 600 750 26 20.0 2390
          1200 600 750 26 24.7 2590
          1200 800 750 26 31.0 2790
          1500 800 750 26 37.2 3190
          1500 900 750 26 41.1 3290
          900 600 750 32 23.3 2790
          1200 600 750 32 29.0 2990
          1200 800 750 32 36.7 3490
          1500 800 750 32 44.4 3890
          1500 900 750 32 49.2 3990

          Варианты столешницы

          БелыйБелыйСерыйСерыйВишняВишняБукБукОрехОрехВенгеВенге

          Варианты каркаса

          ЗолотоЗолотоСереброСереброШампаньШампаньБронзаБронзаТитанТитанКоричневый светлыйКоричневый светлыйКоричневыйКоричневыйКрасное деревоКрасное деревоТемный орехТемный орехБелыйБелыйЧерныйЧерныйАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SNАнтикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SNАнтик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

          Сделаем стол на заказ

          Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

          Индивидуальный заказ

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