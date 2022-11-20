Скидка 5% при оплате на карту СберБанк или Тинькофф банка
Скачайте предложение по этому товару
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Столешницамм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|900
|600
|750
|16
|14.6
|1790
|1200
|600
|750
|16
|17.5
|1890
|1200
|800
|750
|16
|21.3
|2090
|1500
|800
|750
|16
|25.2
|2290
|1500
|900
|750
|16
|27.6
|2390
|900
|600
|750
|26
|20.0
|2390
|1200
|600
|750
|26
|24.7
|2590
|1200
|800
|750
|26
|31.0
|2790
|1500
|800
|750
|26
|37.2
|3190
|1500
|900
|750
|26
|41.1
|3290
|900
|600
|750
|32
|23.3
|2790
|1200
|600
|750
|32
|29.0
|2990
|1200
|800
|750
|32
|36.7
|3490
|1500
|800
|750
|32
|44.4
|3890
|1500
|900
|750
|32
|49.2
|3990
Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму