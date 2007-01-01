Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Бак круглый с крышкой 105 л, бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Бак круглый с крышкой 105 л, бежевый, коричневый
11 оценок
3 090
Бак круглый с крышкой 105 л, бежевый, коричневый - фото 1Бак круглый с крышкой 105 л, бежевый, коричневый - фото 2
NEW

Артикул: CH-080-401
Основные характеристики
  • Высота630 мм
  • Диаметр550 мм
  • Цветбежевый, коричневый
Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 55х55х63 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

