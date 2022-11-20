Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 1500х2070х2120мм
Материал каркаса : сталь
Труба : 25х25
Покрытие : краска порошковая полимерная
Страна производства : РОССИЯ
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Габариты изделия (ШхДхВ) : 1500х2070х2120мм
Материал каркаса : сталь
Труба : 25х25
Покрытие : краска порошковая полимерная
Страна производства : РОССИЯ
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