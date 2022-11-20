Стул пластиковый Snow, красный

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Snow, желтый
Стул пластиковый Snow, желтый
Следующий Стул Океаник с высокой спинкой
Стул пластиковый Snow, желтый

Характеристики товара

Описание

Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Размер упаковкимм530х950х2300 мм
Объем упаковки1.158 куб.м
Вес упаковки105 кг
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке22 шт
  • Объём упаковки1.16 м3

Другие товары из раздела

Кресло Океаник, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Океаник, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Кресло Океаник, плетеное

Стул Терраса, плетеныйНастоящее фото товара Стул Терраса, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
10

Стул Терраса, плетеный

Кресло Веранда, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Веранда, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
11

Кресло Веранда, плетеное

Кресло Фуджи, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Фуджи, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
15

Кресло Фуджи, плетеное

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

С этим товаром покупают

Чехол 02Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
650
Оптовая цена
7

Чехол 02

Чехол 45Настоящее фото товара Чехол 45, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
15

Чехол 45

Чехол 67Настоящее фото товара Чехол 67, произведённого компанией ChiedoCover
от890
8

Чехол 67

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
6

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый

Чехол 46 на мягкий стулНастоящее фото товара Чехол 46 на мягкий стул, произведённого компанией ChiedoCover
от590
15

Чехол 46 на мягкий стул

Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубойНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от395
8

Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой

Чехол 01 с прямой спинкой, белыйНастоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от485
12

Чехол 01 с прямой спинкой, белый