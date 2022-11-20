Шезлонг-лежак пластиковый Alfa антрацит

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг-лежак пластиковый Alfa
Шезлонг-лежак пластиковый Alfa
Следующий Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, белый, тортора
Шезлонг-лежак пластиковый Alfa

Характеристики товара

Описание

Классический шезлонг Alfa фабрики Nardi, на котором можно принимать солнечные ванны, сделан из высококачественного полипропилена. Благодаря этому он ударопрочен и устойчив к УФ-излучению к различным погодным явлениям.
Тканевое покрытие шезлонгов - инновационный материал для улицы - текстилен. Текстилен - прочный высокотехнологичный полиэстер, который отлично подходит для использования на открытом воздухе. Ткань не выгорает даже под прямыми солнечными лучами, она не повреждается от воздействия влаги и может эксплуатироваться при любых погодных условиях. Текстилен не вызывает аллергии, не гниет и имеет высокую прочность на разрыв. Лежаки с текстиленом - идеальный вариант для пляжа и бассейна.
Оснащен маленькими колесами для удобного перемещения и нескользящими ножками для устойчивого положения. Удобные подлокотники с двух сторон и 4-позиционная регулируемая спинка обеспечивают удобное положение для сна и отдыха.
В данной модели используется текстилен Trama Caffe

Упаковка в термоусадочной упаковке
-шт и объем в кубометрах: 17 шт, 3,041 куб. м

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина710 мм
  • Глубина1945 мм
  • Вес14 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьятекстилен
  • Допустимая нагрузка200 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИталия

Другие товары из раздела

Шезлонг-лежак пластиковый Pacific черныйНастоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Pacific черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена
5

Шезлонг-лежак пластиковый Pacific черный

Шезлонг-лежак пластиковый Pacific белый, голубойНастоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Pacific белый, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена
14

Шезлонг-лежак пластиковый Pacific белый, голубой

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Лежак Аква, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Лежак Аква, белый

Настоящее фото товара Шезлонг Сантьяго, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
15

Шезлонг Сантьяго, бежевый

Настоящее фото товара Шезлонг Сантьяго, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
11

Шезлонг Сантьяго

Шезлонг ЭлегияНастоящее фото товара Шезлонг Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
15

Шезлонг Элегия

Настоящее фото товара Шезлонг белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Шезлонг белый

Шезлонг Титан бежевыйНастоящее фото товара Шезлонг Титан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
11

Шезлонг Титан бежевый

С этим товаром покупают

Халат MistyНастоящее фото товара Халат Misty, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
9

Халат Misty

Халат на молнииНастоящее фото товара Халат на молнии, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
14

Халат на молнии

Настоящее фото товара Халат вафельный KARNA, XXL, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
15

Халат вафельный KARNA, XXL, розовый

Настоящее фото товара Халат вафельный KARNA, розовый, XL, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
5

Халат вафельный KARNA, розовый, XL

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXLНастоящее фото товара Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXL, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
12

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXL

Настоящее фото товара Женский халат Mariposa, XLL, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
11

Женский халат Mariposa, XLL