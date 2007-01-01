Характеристики товара
Описание
Классический шезлонг Alfa фабрики Nardi, на котором можно принимать солнечные ванны, сделан из высококачественного полипропилена. Благодаря этому он ударопрочен и устойчив к УФ-излучению к различным погодным явлениям.
Тканевое покрытие шезлонгов - инновационный материал для улицы - текстилен. Текстилен - прочный высокотехнологичный полиэстер, который отлично подходит для использования на открытом воздухе. Ткань не выгорает даже под прямыми солнечными лучами, она не повреждается от воздействия влаги и может эксплуатироваться при любых погодных условиях. Текстилен не вызывает аллергии, не гниет и имеет высокую прочность на разрыв. Лежаки с текстиленом - идеальный вариант для пляжа и бассейна.
Оснащен маленькими колесами для удобного перемещения и нескользящими ножками для устойчивого положения. Удобные подлокотники с двух сторон и 4-позиционная регулируемая спинка обеспечивают удобное положение для сна и отдыха.
В данной модели используется текстилен Trama Caffe
Упаковка в термоусадочной упаковке
-шт и объем в кубометрах: 17 шт, 3,041 куб. м
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина1945 мм
- Высота850 мм
- Вес14 кг
- Материал сиденьятекстилен
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка200 кг
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет