Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Eden, произведённого компанией ChiedoCover
Шезлонг-лежак пластиковый Eden
39 оценок
18 1905
18 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Шезлонг-лежак пластиковый Eden - фото 1Шезлонг-лежак пластиковый Eden - фото 2Шезлонг-лежак пластиковый Eden - фото 3Шезлонг-лежак пластиковый Eden - фото 4Шезлонг-лежак пластиковый Eden - фото 5Шезлонг-лежак пластиковый Eden - фото 6Шезлонг-лежак пластиковый Eden - фото 7Шезлонг-лежак пластиковый Eden - фото 8
Распродажа

Шезлонг-лежак пластиковый Eden

Артикул: CH-026-673
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина1945 мм
  • Высота850 мм
  • Вес14,7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг-лежак пластиковый Omega, тортора
Фотография товара Шезлонг-лежак пластиковый Omega, тортора от компании ChiedoCover.
Следующий Шезлонг-лежак пластиковый Alfa
Фотография товара Шезлонг-лежак пластиковый Alfa от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лежак с подлокотниками выполнен из полипропилена. Его можно штабелировать, также имеется функция регулирования спинки лежака (принимает 4 различные позиции по высоте).
Лежак имеет трубчатую раму, за счет чего у него такой небольшой вес. Не скользит и имеет небольшие колеса.
Лежак идеально подходит для галечного пляжа. Высота до сиденья 30 см.
Дополнительно к шезлонгу можно приобрести солнцезащитный козырек, матрас и столики для шезлонгов. А также ремкомплект для увеличения срока службы изделия.
Материал обладает жесткостью, механической устойчивостью, отсутствием деформации, что идеально соотносится с большими весовыми нагрузками (до 200 кг)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина1945 мм
  • Высота850 мм
  • Вес14,7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаполипропилен
  • Допустимая нагрузка200 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул складной Джон металлик, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джон металлик, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул складной Джон металлик, голубой

32
Распродажа
Фотография товара Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59045
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий

26
В наличии 68 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Net Relax, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net Relax, коралловый

38
  • желтый
  • красный
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора

43
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое плетеное Panama от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое плетеное Panama, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое плетеное Panama

49
  • белый
  • Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит
  • коричневый
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый

33
  • белый, прозрачный
  • красный, белый
  • желтый, белый
  • черный
Фотография товара Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый

42
  • белый
  • черный
  • серый
  • красный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул прозрачный Isy Antishock, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул прозрачный Isy Antishock, серый

40
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой

36
  • серый
  • белый
  • голубой
Фотография товара Раскладной стол-книжка «Фалена» 110х110х73 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной стол-книжка «Фалена» 110х110х73 см, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Раскладной стол-книжка «Фалена» 110х110х73 см

11

Другие товары из раздела мебель для сада

Настоящее фото товара Лавочка садовая, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Лавочка садовая, деревянная

37
Фотография товара Лавочка садовая Завиток от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лавочка садовая Завиток, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Лавочка садовая Завиток

47
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Набор мебели Ракушка, произведённого компанией ChiedoCover
от79 190
Оптовая цена

Набор мебели Ракушка

48
В наличии 76 шт.
Настоящее фото товара Каркас беседки Тюльпан + доски + крепеж, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Каркас беседки Тюльпан + доски + крепеж

38
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Набор мебели Хола Делюкс, коричневый, 2 кресла + стол + диван, произведённого компанией ChiedoCover
43 190
Оптовая цена

Набор мебели Хола Делюкс, коричневый, 2 кресла + стол + диван

5
Фотография товара Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, бирюзово-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, бирюзово-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
28 990

Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, бирюзово-голубой

15
  • голубой, бирюзовый
  • оранжевый, салатовый
  • розовый, фиолетовый
Фотография товара Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, фиолетово-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, фиолетово-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
28 990

Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, фиолетово-розовый

9
  • голубой, бирюзовый
  • оранжевый, салатовый
  • розовый, фиолетовый
Фотография товара Кресло Мавли, экокожа пегасо, бирюзово-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мавли, экокожа пегасо, бирюзово-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Кресло Мавли, экокожа пегасо, бирюзово-голубой

15
  • голубой, бирюзовый
  • оранжевый, салатовый
Фотография товара Кресло Мавли, экокожа пегасо, салатово-оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мавли, экокожа пегасо, салатово-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Кресло Мавли, экокожа пегасо, салатово-оранжевый

6
  • голубой, бирюзовый
  • оранжевый, салатовый
Фотография товара Плетеный стул Мамелон, коричневый, черный муар, цинк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеный стул Мамелон, коричневый, черный муар, цинк, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Плетеный стул Мамелон, коричневый, черный муар, цинк

6

Товар в корзине

Шезлонг-лежак пластиковый Eden
Шезлонг-лежак пластиковый Eden
от 18 190
18 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности