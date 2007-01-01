Характеристики товара
Описание
Лежак с подлокотниками выполнен из полипропилена. Его можно штабелировать, также имеется функция регулирования спинки лежака (принимает 4 различные позиции по высоте).
Лежак имеет трубчатую раму, за счет чего у него такой небольшой вес. Не скользит и имеет небольшие колеса.
Лежак идеально подходит для галечного пляжа. Высота до сиденья 30 см.
Дополнительно к шезлонгу можно приобрести солнцезащитный козырек, матрас и столики для шезлонгов. А также ремкомплект для увеличения срока службы изделия.
Материал обладает жесткостью, механической устойчивостью, отсутствием деформации, что идеально соотносится с большими весовыми нагрузками (до 200 кг)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина1945 мм
- Высота850 мм
- Вес14,7 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаполипропилен
- Допустимая нагрузка200 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет