Шезлонг-лежак пластиковый Eden

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Характеристики товара

Описание

Лежак с подлокотниками выполнен из полипропилена. Его можно штабелировать, также имеется функция регулирования спинки лежака (принимает 4 различные позиции по высоте).
Лежак имеет трубчатую раму, за счет чего у него такой небольшой вес. Не скользит и имеет небольшие колеса.
Лежак идеально подходит для галечного пляжа. Высота до сиденья 30 см.
Дополнительно к шезлонгу можно приобрести солнцезащитный козырек, матрас и столики для шезлонгов. А также ремкомплект для увеличения срока службы изделия.
Материал обладает жесткостью, механической устойчивостью, отсутствием деформации, что идеально соотносится с большими весовыми нагрузками (до 200 кг)

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина710 мм
  • Глубина1945 мм
  • Вес14,7 кг
  • Материал каркасаполипропилен
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка200 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

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