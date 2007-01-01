Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Набор мебели Ракушка, произведённого компанией ChiedoCover
Набор мебели Ракушка
48 оценок
79 190
Товар в корзине. Перейти
Набор мебели Ракушка - фото 1

Набор мебели Ракушка

Артикул: CH-032-884
48 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденная группа Терраса, на 4 персоны
Фотография товара Обеденная группа Терраса, на 4 персоны от компании ChiedoCover.
Следующий Набор мебели Акапулько
Фотография товара Набор мебели Акапулько от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (Ш/ГхДхВ) : в собраном виде: 187*187*H160 подушки: 43*43 Набор по элементам: центральный диван:180х55хH77 боковые диваны: 90х55хH30 столик: D65хH30 Цвет каркаса : коричневый Материал каркаса : сталь Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бежевый Узор ткани : без рисунка Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок Толщина мягкого элемента : 50 Цвет поверхности : коричневый Материал поверхности : искусственный ротанг, сталь Комплектация : стол, 3 дивана, крыша Страна производства : КИТАЙ Дополнительно : модель раздвигается на 4 части, центральный диван, два боковых дивана, и круглый стол

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Вес упаковки57 кг
  • Объём упаковки0.64 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул складной Мэсон голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мэсон голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул складной Мэсон голубой

40
Распродажа
Фотография товара Стул Нео пластик пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нео пластик пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49049
8 790 ₽Оптовая цена

Стул Нео пластик пыльно-розовый

26
В наличии 19 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Кресло-адирондак Ланс, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-адирондак Ланс, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена

Кресло-адирондак Ланс, светло-серый

42
  • коричневый
  • белый
Фотография товара Стол Виевис, 70х70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Виевис, 70х70, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Стол Виевис, 70х70

46
Настоящее фото товара Обеденный комплект Вояж 2, на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от287 690
Оптовая цена

Обеденный комплект Вояж 2, на 6 персон

42
Фотография товара Кресло пластиковое Doga, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Doga, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Doga, капучино

31
  • бежевый
  • красный
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Sai, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Sai, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Sai, оранжевый

36
В наличии 1 шт.
Фотография товара Табурет пластиковый Поггио, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет пластиковый Поггио, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Табурет пластиковый Поггио, агава

32
  • белый
  • зеленый
В наличии 11 шт.
Фотография товара Комплект мебели Гарсия, brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Гарсия, brown, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Комплект мебели Гарсия, brown

32
В наличии 100 шт.
Фотография товара Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см

6

Другие товары из раздела мебель для сада

Фотография товара Шезлонг-лежак пластиковый Omega от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Omega, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Шезлонг-лежак пластиковый Omega

39
  • синий, белый
  • бежевый, коричневый
В наличии 40 шт.
Фотография товара Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена

Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой

44
  • черный
  • голубой, белый
  • бежевый
Настоящее фото товара Лавочка садовая, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Лавочка садовая, деревянная

37
Фотография товара Лавочка садовая Завиток от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лавочка садовая Завиток, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Лавочка садовая Завиток

47
В наличии 6 шт.
Фотография товара Скамья Трансформер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Трансформер, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Скамья Трансформер

46
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Набор мебели Хола Делюкс, коричневый, 2 кресла + стол + диван, произведённого компанией ChiedoCover
43 190
Оптовая цена

Набор мебели Хола Делюкс, коричневый, 2 кресла + стол + диван

5
Фотография товара Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, бирюзово-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, бирюзово-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
28 990

Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, бирюзово-голубой

15
  • голубой, бирюзовый
  • оранжевый, салатовый
  • розовый, фиолетовый
Фотография товара Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, салатово-оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, салатово-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
28 990

Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, салатово-оранжевый

15
  • голубой, бирюзовый
  • оранжевый, салатовый
  • розовый, фиолетовый
Фотография товара Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, фиолетово-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, фиолетово-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
28 990

Диван Мавли двухместный, экокожа пегасо, фиолетово-розовый

9
  • голубой, бирюзовый
  • оранжевый, салатовый
  • розовый, фиолетовый
Фотография товара Кресло Мавли, экокожа пегасо, салатово-оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мавли, экокожа пегасо, салатово-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Кресло Мавли, экокожа пегасо, салатово-оранжевый

6
  • голубой, бирюзовый
  • оранжевый, салатовый

Товар в корзине

Набор мебели Ракушка
Набор мебели Ракушка
от 79 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности