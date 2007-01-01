Характеристики товара
Описание
Пластиковое кресло Carmen изготовлено по новейшей технологии формования пластмасс под давлением. Сиденье и спинка выполнено из полипропилена, усиленного стекловолокном.
Пластиковые кресла серии Carmen станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, кресла из пластика Carmen можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина530 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес4.75 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки970 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Изделия стопируютсяНет