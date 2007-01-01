Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из полипропилена, устойчивого к УФ-излучениям.
Спинка и сиденье выполнены из текстилена.
Оснащен маленькими колесами для удобного перемещения
Нескользящие накладки на ножках, обеспечивающие устойчивое положение.
4-позиционная регулируемая спинка.
В данной модели используется текстилен Tortora 2x2.
Максимальная глубина погружения в воду должна составлять не более 300 мм.
Длина: 1945 мм
Ширина: 690 мм
Высота: 910 мм
Цвет: тортора
Материал: полипропилен, текстилен
Вес: 14.3 кг
Количество в упаковке:18 шт.
Размер упаковки: 1720х710х2540 мм
Объем упаковки: 3.102 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина1945 мм
- Высота910 мм
- Вес14,3 кг
- Материал сиденьятекстилен
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка200 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке18 шт
- Объём упаковки3.10 м3
- Изделия стопируютсяНет