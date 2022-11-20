Шезлонг-лежак пластиковый Omega, тортора

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Шезлонг-лежак пластиковый Omega, кофе, бежевый

Характеристики товара

Описание

Шезлонг без подлокотников Omega предназначен для отдыха у бассейна и принятия солнечных ванн, он обеспечит максимальный комфорт на открытом воздухе. Благодаря спинке, которая может принимать до 4-х позиций, нескользящим ножкам и маленьким колесам можно выбрать наиболее удобное положение для расслабления.
Трубчатый каркас изготовлен из полипропилена, а крышка - из дышащей синтетической ткани (сменной). Тканевое покрытие шезлонгов - инновационный материал для улицы - текстилен. Текстилен – это прочный высокотехнологичный полиэстер, который отлично подходит для использования на открытом воздухе. Ткань не выгорает даже под прямыми солнечными лучами, она не повреждается от воздействия влаги и может эксплуатироваться при любых погодных условиях. Текстилен не вызывает аллергии, не гниет и имеет высокую прочность на разрыв. Лежаки с текстиленом - идеальный вариант для пляжа и бассейна.
В данной модели используется текстилен Tortora 2x2

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина690 мм
  • Глубина1945 мм
  • Вес14,3 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьятекстилен
  • Допустимая нагрузка200 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт
  • Объём упаковки3.10 м3

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