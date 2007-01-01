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Настоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Omega, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Шезлонг-лежак пластиковый Omega, тортора
33 оценки
27 790
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Шезлонг-лежак пластиковый Omega, тортора - фото 1Шезлонг-лежак пластиковый Omega, тортора - фото 2Шезлонг-лежак пластиковый Omega, тортора - фото 3Шезлонг-лежак пластиковый Omega, тортора - фото 4Шезлонг-лежак пластиковый Omega, тортора - фото 5

Шезлонг-лежак пластиковый Omega, тортора

Артикул: CH-026-739
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина1945 мм
  • Высота910 мм
  • Вес14,3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из полипропилена, устойчивого к УФ-излучениям.
Спинка и сиденье выполнены из текстилена.
Оснащен маленькими колесами для удобного перемещения
Нескользящие накладки на ножках, обеспечивающие устойчивое положение.
4-позиционная регулируемая спинка.
В данной модели используется текстилен Tortora 2x2.
Максимальная глубина погружения в воду должна составлять не более 300 мм.

Длина: 1945 мм
Ширина: 690 мм
Высота: 910 мм
Цвет: тортора
Материал: полипропилен, текстилен
Вес: 14.3 кг

Количество в упаковке:18 шт.
Размер упаковки: 1720х710х2540 мм
Объем упаковки: 3.102 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина1945 мм
  • Высота910 мм
  • Вес14,3 кг
  • Материал сиденьятекстилен
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка200 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт
  • Объём упаковки3.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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