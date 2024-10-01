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Нож столовый с ручкой моноблок «Лаццо» - фото 1Нож столовый с ручкой моноблок «Лаццо» - фото 2

Нож столовый с ручкой моноблок «Лаццо»

Артикул: CH-060-752
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 36 шт.

Вилка столовая «Перле» длиной 21,2 см и шириной 4 мм станет отличным решением для сервировки столов. У вилки лаконичная форма, овальная каплевидная ручка с тонким обрамлением по краю. При этом у столового прибора стандартные четыре зубца и удобная широкая форма, что делает инструмент максимально удобным для всех.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина240 мм
  • Глубина10 мм
  • Вес0.102 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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