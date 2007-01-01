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Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, белый - фото 1

Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, белый

Артикул: CH-062-618
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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Товар в корзине

Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, белый
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, белый
от 120
В корзине

С этим товаром покупают