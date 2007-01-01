Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Басик Бар для коктейля, произведённого компанией ChiedoCover
Бокал Шотт Звизел Басик Бар для коктейля
7 оценок
1 290
Товар в корзине. Перейти
Бокал Шотт Звизел Басик Бар для коктейля - фото 1

Бокал Шотт Звизел Басик Бар для коктейля

Артикул: CH-071-332
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота130 мм
  • Диаметр92 мм
  • Объем0.259 л
  • Материалстекло хрустальное
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал РСР Мерлин
Фотография товара Бокал РСР Мерлин от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо эмалированная сталь белый, синий
Фотография товара Блюдо эмалированная сталь белый, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Диаметр92 мм
  • Объем0.259 л
  • Материалстекло хрустальное

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пармезанница, с ложкой, стекло, металл, 200 мл, прозрачный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Пармезанница, с ложкой, стекло, металл, 200 мл, прозрачный, металлический

14
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Катя», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Катя»

5
В наличии 246 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Исланд», 220мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Исланд», 220мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 2400 шт.
Фотография товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический

15
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для пакетов сахара, солонки, перечница, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Подставка для пакетов сахара, солонки, перечница

11
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная

6
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Хайбол, 300мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Хайбол, 300мл, хрусталь, прозрачный

6
Фотография товара Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный

5
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Нова бэйсик», длина 195мм, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Нова бэйсик», длина 195мм

15
В наличии 1992 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Тарелка «Пати»

8

Другие товары из раздела бокалы и фужеры

Фотография товара Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб, произведённого компанией ChiedoCover
190

Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб

14
В наличии 1080 шт.
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Бар Спешиал для шампанского, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Бокал Шотт Звизел Бар Спешиал для шампанского

14
В наличии 98 шт.
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Беер Басик для пива, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Бокал Шотт Звизел Беер Басик для пива

13
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Беер Басик для пива на ножке, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Бокал Шотт Звизел Беер Басик для пива на ножке

5
В наличии 409 шт.
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Мондиал для пива, произведённого компанией ChiedoCover
690

Бокал Шотт Звизел Мондиал для пива

8
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Пур для Совиньон Бланк, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Бокал Шотт Звизел Пур для Совиньон Бланк

6
Настоящее фото товара Фужер, 250 мл, зеленый, 6 шт, произведённого компанией ChiedoCover
590

Фужер, 250 мл, зеленый, 6 шт

15
В наличии 799 шт.
Настоящее фото товара Фужер, 250 мл, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Фужер, 250 мл, синий

14
В наличии 1540 шт.
Настоящее фото товара Фужер, 300 мл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
690

Фужер, 300 мл, зеленый

9
В наличии 407 шт.
Настоящее фото товара Фужер синий, 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Фужер синий, 300 мл

12
В наличии 58 шт.

Товар в корзине

Бокал Шотт Звизел Басик Бар для коктейля
Бокал Шотт Звизел Басик Бар для коктейля
1 290
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пармезанница, с ложкой, стекло, металл, 200 мл, прозрачный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Пармезанница, с ложкой, стекло, металл, 200 мл, прозрачный, металлический

14
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Катя», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Катя»

5
В наличии 246 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Исланд», 220мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Исланд», 220мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 2400 шт.
Фотография товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический

15
В наличии 26 шт.

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Металлические стулья Лион
Металлические стулья Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.12.2025 Мебель из Польши
Мебель из Польши

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.05.2026 Мягкие стулья с выбором основания
Мягкие стулья с выбором основания

Перейдите, чтобы узнать подробности