Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб, произведённого компанией ChiedoCover
Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб
14 оценок
190
Товар в корзине. Перейти
Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб - фото 1Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб - фото 2

Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб

Артикул: CH-071-330
14 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.263 л
  • Материалстекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал РСР Мерлин
Фотография товара Бокал РСР Мерлин от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо эмалированная сталь белый, синий
Фотография товара Блюдо эмалированная сталь белый, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0.263 л
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вилка столовая «Гранд», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Вилка столовая «Гранд»

12
В наличии 3360 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маренго», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маренго»

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», сталь нержавеющая, 30 мм, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», сталь нержавеющая, 30 мм, серебристый, черный

10
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Мармит-супница Габелль, электрический с половником, крышка сталь, 10л, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Мармит-супница Габелль, электрический с половником, крышка сталь, 10л

10
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стакан для зубочисток «Белая» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Стакан для зубочисток «Белая» фарфор

7
Настоящее фото товара Емкость для закусок, 6 ячеек, дерево, 21 см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Емкость для закусок, 6 ячеек, дерево, 21 см

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Тарелка для пасты «Крафт Грин»

14
В наличии 82 шт.
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый

13
В наличии 1212 шт.
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Багет винтаж» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Вилка для рыбы «Багет винтаж» сталь нержавеющая

10
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Тарелка «Крафт Вайт»

7
В наличии 65 шт.

Другие товары из раздела бокалы и фужеры

Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Бар Спешиал для шампанского, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Бокал Шотт Звизел Бар Спешиал для шампанского

14
В наличии 98 шт.
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Басик Бар для коктейля, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Бокал Шотт Звизел Басик Бар для коктейля

7
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Беер Басик для пива, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Бокал Шотт Звизел Беер Басик для пива

13
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Беер Басик для пива на ножке, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Бокал Шотт Звизел Беер Басик для пива на ножке

5
В наличии 409 шт.
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Мондиал для пива, произведённого компанией ChiedoCover
690

Бокал Шотт Звизел Мондиал для пива

8
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Пур для Совиньон Бланк, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Бокал Шотт Звизел Пур для Совиньон Бланк

6
Настоящее фото товара Фужер, 250 мл, зеленый, 6 шт, произведённого компанией ChiedoCover
590

Фужер, 250 мл, зеленый, 6 шт

15
В наличии 799 шт.
Настоящее фото товара Фужер, 250 мл, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Фужер, 250 мл, синий

14
В наличии 1540 шт.
Настоящее фото товара Фужер, 300 мл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
690

Фужер, 300 мл, зеленый

9
В наличии 407 шт.
Настоящее фото товара Фужер синий, 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Фужер синий, 300 мл

12
В наличии 58 шт.

Товар в корзине

Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб
Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб
190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вилка столовая «Гранд», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Вилка столовая «Гранд»

12
В наличии 3360 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маренго», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маренго»

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», сталь нержавеющая, 30 мм, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», сталь нержавеющая, 30 мм, серебристый, черный

10
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Мармит-супница Габелль, электрический с половником, крышка сталь, 10л, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Мармит-супница Габелль, электрический с половником, крышка сталь, 10л

10
В наличии 15 шт.

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Два по цене одного
Два по цене одного

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Стулья Лион с подушками
Стулья Лион с подушками

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 07.07.2026 Стулья Фолд
Стулья Фолд

Перейдите, чтобы узнать подробности