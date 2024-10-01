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Молочник «Кунстверк» фарфор 100 мл, белый - фото 1Молочник «Кунстверк» фарфор 100 мл, белый - фото 2

Молочник «Кунстверк» фарфор 100 мл, белый

Артикул: CH-063-260
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Фарфоровая посуда «Кунстверк» выдерживает интенсивную эксплуатацию и мытье в посудомоечной машине. С гладкой поверхности легко смываются любые загрязнения. Молочник имеет белый цвет, его диаметр 48 мм, высота 85 мм. Объем кувшина 100 мл. Материал не впитывает запахи, не окрашивается.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина80 мм
  • Ширина65 мм
  • Высота85 мм
  • Диаметр48 мм
  • Вес0,136 кг
  • Объем0,1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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