Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Фарфоровая посуда «Кунстверк» выдерживает интенсивную эксплуатацию и мытье в посудомоечной машине. С гладкой поверхности легко смываются любые загрязнения. Молочник имеет белый цвет, его диаметр 48 мм, высота 85 мм. Объем кувшина 100 мл. Материал не впитывает запахи, не окрашивается.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина80 мм
- Ширина65 мм
- Высота85 мм
- Диаметр48 мм
- Вес0,136 кг
- Объем0,1 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт