Товар в корзине. Перейти
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный - фото 1Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный - фото 2Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный - фото 3

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный

Артикул: CH-062-406
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Аляска», длина 225мм
Фотография товара Нож столовый «Аляска», длина 225мм от компании ChiedoCover.
Следующий Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный
Фотография товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0,1400 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела кастрюли для запекания

Товар в корзине

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный
от 1 720
В корзине

С этим товаром покупают