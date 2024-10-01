Товар в корзине. Перейти
Бумагодержатель Comfort chrome с крышкой, хром - фото 1

Бумагодержатель Comfort chrome с крышкой, хром

Артикул: CH-068-204
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бумагодержатель Fixsen kvadro с крышкой
Фотография товара Бумагодержатель Fixsen kvadro с крышкой от компании ChiedoCover.
Следующий Держатель Fixsen hotel для бумажных полотенец
Фотография товара Держатель Fixsen hotel для бумажных полотенец от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бумагодержатель с крышкой для ванной комнаты — это современный аксессуар, который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота130 мм
  • Вес0,4 кг
  • Материалсталь
  • Цветхромированный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Бумагодержатель Comfort chrome с крышкой, хром
Бумагодержатель Comfort chrome с крышкой, хром
от 2 090
В корзине

С этим товаром покупают