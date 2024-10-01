Характеристики товара
Описание
Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Многообразие вариантов изделий, включающее в себя более 50-ти позиций. Матового стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина115 мм
- Глубина45 мм
- Высота120 мм
- Вес0,3 кг
- Материалметалл, латунь
- Цветхромированный