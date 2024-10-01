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Бумагодержатель Fixsen kvadro с крышкой - фото 1

Бумагодержатель Fixsen kvadro с крышкой

Артикул: CH-068-205
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Многообразие вариантов изделий, включающее в себя более 50-ти позиций. Матового стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина115 мм
  • Глубина45 мм
  • Высота120 мм
  • Вес0,3 кг
  • Материалметалл, латунь
  • Цветхромированный

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Товар в корзине

Бумагодержатель Fixsen kvadro с крышкой
Бумагодержатель Fixsen kvadro с крышкой
от 1 190
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