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Бумагодержатель Fixsen metra без крышки - фото 1

Бумагодержатель Fixsen metra без крышки

Артикул: CH-068-208
15 оценок
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Фотография товара Бумагодержатель Fixsen hotel с крышкой от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Бумагодержатель Fixsen metra с крышкой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Зеркальная поверхность аксессуаров точно передает строгий стиль предметов. Тонкие блики выделяют плавные грани и подчеркивают форму коллекции. Торжество хрома в прямых линиях и глубокое отражение на поверхности предметов передают все краски интерьера в котором они установлены. Основание аксессуаров изготовлено из прочного и толстого металла.

Конструкция имеет пазовую систему и надежно закрепляется на стене. Крепежная чашка из латуни прекрасно сохраняет свои свойства на долгие годы и исключает появление коррозии в местах соединения. Качественное хромовое напыление защищает изделия от истирания и повреждений. Подвижные части аксессуаров защищены вставками из качественного мягкого пластика. Колбы выполнены из белого матового стекла с высоким коэффициентом прозрачности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота110 мм
  • Вес0,4 кг
  • Материалметалл, латунь
  • Цветхромированный

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Товар в корзине

Бумагодержатель Fixsen metra без крышки
Бумагодержатель Fixsen metra без крышки
от 1 590
В корзине

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