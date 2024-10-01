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Бумагодержатель с держателем Fixsen kvadro запасного рулона - фото 1

Бумагодержатель с держателем Fixsen kvadro запасного рулона

Артикул: CH-068-216
15 оценок
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Фотография товара Держатель Fixsen kvadro запасного рулона от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Матовое стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина130 мм
  • Глубина110 мм
  • Высота290 мм
  • Вес0,6 кг
  • Материалметалл, латунь
  • Цветхромированный

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Товар в корзине

Бумагодержатель с держателем Fixsen kvadro запасного рулона
Бумагодержатель с держателем Fixsen kvadro запасного рулона
от 2 990
В корзине

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