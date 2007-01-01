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Настоящее фото товара Чайная пара "Бариста", 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Чайная пара "Бариста", 200 мл
14 оценок
590
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Чайная пара "Бариста", 200 мл - фото 1

Чайная пара "Бариста", 200 мл

Артикул: CH-071-717
14 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.2 л
  • Материалфарфор
  • Цветкрасный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.2 л
  • Материалфарфор
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Отзывы

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