Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота78 мм
- Диаметр77 мм
- Вес0,178 кг
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Лексингтон», 148мл, стекло, прозрачный
Доска для подачи, фанера
Набор для специй соль+перец, стекло
Салатник для комплимента «Крафт» фарфор 80 мл, коричневый
Соусник пластик 60 мл, черный
Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический
Кувшин «Эпсилон», 1л
Кокотница, «Белая», Классик, фарфор, 180 мл, 5 см, белый
Соусник «Крафт Грин» фарфор 55 мл, зеленый
Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм
Банка для подачи, «Кватро Стаджони», круглая без крышки, стекло, 320 мл, 108 мм, прозрачный
Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм
Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный
Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм
Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный
Емкость для подачи, глубокая, керамика, 0,95 л, 15 см, белый, кирпичный
Стакан для подачи, «Мурано Ланче», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево
Хайбол «Лексингтон», 148мл, стекло, прозрачный
Доска для подачи, фанера
Набор для специй соль+перец, стекло
Салатник для комплимента «Крафт» фарфор 80 мл, коричневый