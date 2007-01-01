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Тарелка глубокая «Полар», 0.7л - фото 1

Тарелка глубокая «Полар», 0.7л

Артикул: CH-062-418
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Глубокая тарелка серии «Полар» от бренда Kunstwerk сделана из белого фарфора и покрыта глянцевой глазурью. Покрытие устойчиво к образованию трещин и царапин от столовых приборов. Тарелка имеет чистый белый цвет без примесей. Допускается мойка в посудомоечной машине. Минималистичный универсальный дизайн подойдет для сервировки стола дома, в кафе и ресторанах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота30 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес0.615 кг
  • Объем0.7 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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