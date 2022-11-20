Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина150 мм
- Высота200 мм
- Материалкерамика
Фито стойка гортензия Салем Q
Вереск Мари
Стойка роза Леон
Фитостойка Вилен папоротник Гуар
Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Стрим
Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109
Кашпо Лардо белое
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
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Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп