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Настоящее фото товара Статуэтка Angel dog black, произведённого компанией ChiedoCover
Статуэтка Angel dog black
36 оценок
2 790
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Статуэтка Angel dog black

Артикул: CH-050-367
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина315 мм
  • Глубина85 мм
  • Высота85 мм
  • Материалполисмола
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина315 мм
  • Глубина85 мм
  • Высота85 мм
  • Материалполисмола
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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