Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина315 мм
- Глубина85 мм
- Высота180 мм
- Материалполисмола
- Цветчерный
Кашпо Quarter 20, снежно-белый
Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый
Стойка астра Эверт
Фито полотно осока Бронко высота травы 25см
Фитостойка Порто суккуленты
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Куб 30 цвет
Композиция осока Варто кашпо Dekollete W
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
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Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
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Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп