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Статуэтка Double-faced ceramic decoration

Артикул: CH-050-359
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - керамика

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота330 мм
  • Материалкерамика
  • Цветбелый, черный
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