Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина315 мм
- Глубина85 мм
- Высота180 мм
- Материалполисмола
- Цветбелый
Вазон бетонный Ц-4-2
Кашпо для цветов Вояж, 40х60х30
Стойка пшеница Сашэ
Кашпо - лавка Dekollete Морет Шпалера, Крокосмея Маро
Стойка орхидея Смила
Герань Эскондо
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Ротанг Куб 39
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп