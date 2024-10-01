Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 190 мл - фото 1

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 190 мл

Артикул: CH-064-402
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 195мл
Фотография товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 195мл от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 160 мл
Фотография товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 160 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина101 мм
  • Диаметр79 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Подвесное кресло-кокон Alicante коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесное кресло-кокон Alicante коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Подвесное кресло-кокон Alicante коричневое

45
Фотография товара Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W

35
Фотография товара Диван hares velvet, ocean от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, ocean, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Диван hares velvet, ocean

67
Распродажа
Фотография товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от11 8905
12 390 ₽

Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар

64
Фотография товара Табурет стопируемый Рио велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет стопируемый Рио велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Табурет стопируемый Рио велюр синий

13
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Диван плетеный Квар, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490

Диван плетеный Квар

15
Фотография товара Вилка столовая «Имэджин» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Имэджин», произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Вилка столовая «Имэджин»

6
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Млечный путь» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Чашка чайная «Млечный путь» фарфор

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Ресторан» белая, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Чашка чайная «Ресторан» белая, стекло

12
В наличии 198 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», 200 мл

6
В наличии 2306 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Афродита», произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Чашка чайная «Афродита»

11
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Лайфстиль», произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена

Чашка чайная «Лайфстиль»

5
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Антуанетт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Чашка чайная «Антуанетт»

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аврора Везувиус Ляпис» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 240
Оптовая цена

Чашка чайная «Аврора Везувиус Ляпис»

11
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Виктория» , произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена

Чашка чайная «Виктория»

14
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Эггшелл», произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка чайная «Эггшелл»

6
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Акварель» Браво, произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Чашка чайная «Акварель» Браво

15
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 190 мл
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 190 мл
от 160
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подвесное кресло-кокон Alicante коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесное кресло-кокон Alicante коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Подвесное кресло-кокон Alicante коричневое

45
Фотография товара Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W

35
Фотография товара Диван hares velvet, ocean от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, ocean, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Диван hares velvet, ocean

67
Распродажа
Фотография товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от11 8905
12 390 ₽

Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар

64