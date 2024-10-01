Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор белый 250 мл - фото 1

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор белый 250 мл

Артикул: CH-064-311
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Кунстверк», 280 мл
Фотография товара Чашка чайная «Кунстверк», 280 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Чайная пара «Кунстверк», 250 мл
Фотография товара Чайная пара «Кунстверк», 250 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Диаметр85 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99057
57 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный

77
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит

80
Фотография товара Стол Дамаск от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дамаск, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стол Дамаск

54
Фотография товара Стул обеденный Masters, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masters, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул обеденный Masters, бежевый

13
В наличии 45 шт.
Фотография товара Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 280

Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый

7
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Скандинавия», произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Чашка чайная «Скандинавия»

15
В наличии 162 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 250 мл

8
В наличии 800 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Маррон Реативо» , произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка чайная «Маррон Реативо»

5
В наличии 122 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 210 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 210 мл

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Оптик», фарфор 213 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от510
Оптовая цена

Чашка чайная «Оптик», фарфор 213 мл

11
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Блю Дэппл» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена

Чашка чайная «Блю Дэппл»

6
В наличии 109 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Проотель», термостойкое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от710

Чашка чайная «Проотель», термостойкое стекло

6
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор

6
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Атлантис» , произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Чашка чайная «Атлантис»

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеса Олива», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от820
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеса Олива», фарфор

13
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор белый 250 мл
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор белый 250 мл
от 210
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99057
57 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный

77
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит

80
Фотография товара Стол Дамаск от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дамаск, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стол Дамаск

54
Фотография товара Стул обеденный Masters, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masters, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул обеденный Masters, бежевый

13
В наличии 45 шт.