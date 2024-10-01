Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Аркадия», фарфор 160 мл - фото 1

Чашка чайная «Аркадия», фарфор 160 мл

Артикул: CH-064-733
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Аркадия»
Фотография товара Чашка чайная «Аркадия» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Аркадия», фарфор 180 мл
Фотография товара Чашка чайная «Аркадия», фарфор 180 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр75 мм
  • Объем0,16 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло лофт Лимиа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Лимиа, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Кресло лофт Лимиа

33
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 20017
2 620 ₽

Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро

483
В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной Davenport, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной Davenport

41
Фотография товара Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками

108
В наличии 36 шт.
Хит
Фотография товара Кресло Komfort Plus от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Komfort Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990

Кресло Komfort Plus

42
Фотография товара Стул с подлокотниками GIO, кожа хаки-тауп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками GIO, кожа хаки-тауп, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками GIO, кожа хаки-тауп

15

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Маррон Реативо» , произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка чайная «Маррон Реативо»

5
В наличии 122 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Пион», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Чашка чайная «Пион», фарфор

11
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Гламур», произведённого компанией ChiedoCover
от50
Оптовая цена

Чашка чайная «Гламур»

13
В наличии 1690 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 228 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 228 мл

7
В наличии 73 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Спайро», белый фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Чашка чайная «Спайро», белый фарфор

12
В наличии 115 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Штутгарт», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Чашка чайная «Штутгарт», фарфор

15
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Акапулько», фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от470
Оптовая цена

Чашка чайная «Акапулько», фарфор

13
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Виктория», фарфор 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Чашка чайная «Виктория», фарфор 200 мл

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеса Олива», произведённого компанией ChiedoCover
от1 010
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеса Олива»

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Белая» Практик, произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Чашка чайная «Белая» Практик

15
В наличии 25 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Аркадия», фарфор 160 мл
Чашка чайная «Аркадия», фарфор 160 мл
от 250
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло лофт Лимиа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Лимиа, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Кресло лофт Лимиа

33
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 20017
2 620 ₽

Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро

483
В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной Davenport, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной Davenport

41
Фотография товара Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками

108
В наличии 36 шт.