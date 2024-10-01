Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 340 мл - фото 1

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 340 мл

Артикул: CH-064-664
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 340 мл
Фотография товара Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 340 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор
Фотография товара Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр100 мм
  • Объем0,34 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Офисное кресло Ситро, пластик серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Ситро, пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Офисное кресло Ситро, пластик серый

32
Фотография товара Стул барный Braun, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Braun, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул барный Braun, бежевый

47
Фотография товара Стул барный Ольхан, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, черный

14
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Астория», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Астория»

14
В наличии 225 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка прозрачная «Фонтанвеар» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Креманка прозрачная «Фонтанвеар» стекло

10
В наличии 85 шт.

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Млечный путь» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Чашка чайная «Млечный путь» фарфор

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка чайная «Млечный путь»

8
В наличии
Настоящее фото товара Чайная пара «Ташкент», произведённого компанией ChiedoCover
от210
Оптовая цена

Чайная пара «Ташкент»

7
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Симплисити», фарфор 455 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от910
Оптовая цена

Чашка чайная «Симплисити», фарфор 455 мл

13
В наличии 238 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Революшн Сэндстоун», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 520
Оптовая цена

Чашка чайная «Революшн Сэндстоун», фарфор

14
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 228 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 228 мл

9
В наличии 561 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Бонд» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 840
Оптовая цена

Чашка чайная «Бонд» фарфор

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аврора Революшн Джейд», произведённого компанией ChiedoCover
от860
Оптовая цена

Чашка чайная «Аврора Революшн Джейд»

12
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Визувио», произведённого компанией ChiedoCover
от610
Оптовая цена

Чашка чайная «Визувио»

11
В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крим» , произведённого компанией ChiedoCover
от440
Оптовая цена

Чашка чайная «Крим»

11
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 340 мл
Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 340 мл
от 1 160
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Офисное кресло Ситро, пластик серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Ситро, пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Офисное кресло Ситро, пластик серый

32
Фотография товара Стул барный Braun, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Braun, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул барный Braun, бежевый

47
Фотография товара Стул барный Ольхан, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, черный

14
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Астория», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Астория»

14
В наличии 225 шт.