Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,2 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подстолье Классик 80
Стол Grado
Стол обеденный Чикаго малый
Стол Madrid
Стул Диана велюр бежевый
Стол деревянный Эльпатия 130 дуб рошелье / черный матовый
Чайная пара «Кунстверк», 300 мл
Чайная пара, стекло
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 195мл
Чашка чайная «Крафт Блю»
Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор
Чашка чайная «Дорота»
Чашка чайная «Спайро», фарфор
Чашка чайная «Афродита», фарфор 190 мл
Чашка чайная «Мелодия», фарфор
Чашка чайная «Террамеса Олива»