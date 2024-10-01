Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Кантри» - фото 1

Чашка чайная «Кантри»

Артикул: CH-064-694
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Нанокрем Бейж»
Фотография товара Чашка чайная «Нанокрем Бейж» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Кантри», фарфор
Фотография товара Чашка чайная «Кантри», фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр85 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван лофт Магнус Мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Магнус Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена

Диван лофт Магнус Мини

98
Настоящее фото товара Подвесной светильник Louvre №1, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Louvre №1

37
Фотография товара Стул Бертран миндаль, каркас вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бертран миндаль, каркас вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Бертран миндаль, каркас вишня

34
Фотография товара Журнальный стол DOLOSA, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол DOLOSA, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Журнальный стол DOLOSA, светлый орех

30
Фотография товара Диван Босс, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Босс, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 190
Оптовая цена

Диван Босс, 2-х местный

70
Настоящее фото товара Кресло - качалка на полозьях Папасан Харли, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Кресло - качалка на полозьях Папасан Харли

34
В наличии 25 шт.

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чайная пара «Кунстверк», 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Чайная пара «Кунстверк», 200 мл

15
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка чайная «Млечный путь»

8
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Революшн Сэндстоун», произведённого компанией ChiedoCover
от1 020
Оптовая цена

Чашка чайная «Революшн Сэндстоун»

7
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Прага», фарфор 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от350
Оптовая цена

Чашка чайная «Прага», фарфор 250 мл

14
В наличии 760 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Терракота», фарфор 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 170
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Терракота», фарфор 200 мл

6
В наличии 232 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Революшн Гранит», произведённого компанией ChiedoCover
от1 480
Оптовая цена

Чашка чайная «Революшн Гранит»

8
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Плато», керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Чашка чайная «Плато», керамика

12
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 228 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 228 мл

9
В наличии 561 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Америка», белый фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чашка чайная «Америка», белый фарфор

8
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Виктория» , произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена

Чашка чайная «Виктория»

14
В наличии

Товар в корзине

Чашка чайная «Кантри»
Чашка чайная «Кантри»
от 410
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван лофт Магнус Мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Магнус Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена

Диван лофт Магнус Мини

98
Настоящее фото товара Подвесной светильник Louvre №1, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Louvre №1

37
Фотография товара Стул Бертран миндаль, каркас вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бертран миндаль, каркас вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Бертран миндаль, каркас вишня

34
Фотография товара Журнальный стол DOLOSA, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол DOLOSA, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Журнальный стол DOLOSA, светлый орех

30