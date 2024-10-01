Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр90 мм
- Объем0,228 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Банкетка лофт Абингтон
Скамейка для сада ИЗ5/3
Стол DSW D80
Стул Feston коричневый
Урна для мусора уличная гранитная, коричневая
Пинцет кухонный, сталь нержавеющая
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.6 л, красное
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор белый 250 мл
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 210 мл
Чашка чайная «Америка»
Чашка чайная «Эг»
Чашка чайная «Спайро», белый фарфор
Чашка чайная «Аврора Везувиус Ляпис»
Чашка чайная «Аида», фарфор белый, синий
Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 170 мл
Чашка чайная «В.Виена», фарфор
Чашка чайная «Эстиа»