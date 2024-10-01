Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор 455 мл - фото 1

Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор 455 мл

Артикул: CH-064-494
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Крафт Эппл»
Фотография товара Чашка чайная «Крафт Эппл» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор 285мл
Фотография товара Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор 285мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр120 мм
  • Материалфарфор
  • Цветсиний, коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа

44
Фотография товара Кресло Дарио с подлокотниками, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дарио с подлокотниками, белое, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Кресло Дарио с подлокотниками, белое

47
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Потолочный светильник Рокет, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Потолочный светильник Рокет

39
Настоящее фото товара Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 050

Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, пластик, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, пластик, красный

8
В наличии

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка чайная «Пати»

7
В наличии 67 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Маренго», произведённого компанией ChiedoCover
от360
Оптовая цена

Чашка чайная «Маренго»

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 195мл, произведённого компанией ChiedoCover
от200
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 195мл

11
В наличии 3504 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Оникс», керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220

Чайная пара «Оникс», керамика

12
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Оптик», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Чашка чайная «Оптик»

9
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеса Вит», произведённого компанией ChiedoCover
от1 020
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеса Вит»

12
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аркадия», фарфор 180 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от430
Оптовая цена

Чашка чайная «Аркадия», фарфор 180 мл

5
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Моцарт», фарфор белый 180 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от960
Оптовая цена

Чашка чайная «Моцарт», фарфор белый 180 мл

11
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 270
Оптовая цена

Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор

11
В наличии 195 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Акапулько», произведённого компанией ChiedoCover
от920
Оптовая цена

Чашка чайная «Акапулько»

10
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор 455 мл
Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор 455 мл
от 2 160
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа

44
Фотография товара Кресло Дарио с подлокотниками, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дарио с подлокотниками, белое, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Кресло Дарио с подлокотниками, белое

47
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Потолочный светильник Рокет, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Потолочный светильник Рокет

39
Настоящее фото товара Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 050

Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии