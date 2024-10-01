Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,176 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Парта с полочкой и углом наклона столешницы К2
Диван 2-х местный Сорренто
Стул Oliver экокожа белый белые ножки
Стол геймерский STREAM черный
Кресло Samba CF-105 BOX-2, кожзам черный
Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, серебристый, черный
Чашка чайная «Кунстверк», 280 мл
Чашка чайная «Пион»
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 195мл
Чайная пара «Оникс»
Чашка чайная «Симплисити», фарфор 170 мл
Чашка чайная «Кантри»
Чашка чайная «Максим» фарфор
Чашка чайная «Пьюрити» эко-костяной фарфор 260 мл
Чашка чайная «Эстиа»
Чайная пара «Афрос», костяной фарфор