Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина108 мм
- Диаметр83 мм
- Объем0,2 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Консоль Бистерс
Стеллаж Услар
Стул КАПРИ 24-2 полубарный
Настольная лампа V2621-1T Katar 1*E27*60W
Гардероб Лофт 5 в 1
Диван Vintage, велюр, розовый
Стул Ove 360 серая ткань, черный
Чашка чайная «Карбон»
Чашка чайная «Крафт Вайт», фарфор
Чашка чайная «Революшн Сэндстоун»
Чашка чайная «Прага», фарфор 250 мл
Чашка чайная «Браун Дэппл»
Чашка чайная «Джаспер», фарфор
Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор 350 мл
Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 350 мл
Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 170 мл
Чашка чайная «Атлантис»