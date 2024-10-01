Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,2 л
- Материалкерамика
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке18 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Столешница шпон, 60 мм, круглая
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Светильник подвесной KH01112
Кресло Swan Aviator
Стул складной Конференц
Стол рабочий, 1600*900, венге
Стол Лоури, черный/керамика черная
Чашка чайная «Пати»
Чашка чайная «Ресторан», стекло
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 250 мл
Чашка чайная «Крафт Вайт», фарфор
Чашка чайная «Дорота»
Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор 228 мл
Чашка чайная «Аврора Революшн Джейд»
Чашка чайная «Аврора Революшн Гранит»
Чашка чайная «Антуанетт»
Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 170 мл