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Чашка чайная «Маренго», керамика - фото 1

Чашка чайная «Маренго», керамика

Артикул: CH-064-340
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,2 л
  • Материалкерамика

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт

Отзывы

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