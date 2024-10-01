Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,28 л
- Материалфарфор
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Трибуна с подставкой №1
Стул Норман велюр черный
Кресло Tulip, черное/зеленая подушка
Стул офисный Kuadra, темно-рыжий
Кресло Картман, светло-коричневый
Диван Гургаон двухместный
Стул Эйфория, велюр Modus 13, задняя спинка гобелен Экзотик
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 210 мл
Чашка чайная «Экспресс»
Чашка чайная «Крафт Распберри»
Чашка чайная «Крафт Терракота»
Чайная пара «Голубка»
Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор 285мл
Чашка чайная «Симплисити», фарфор 170 мл
Чашка чайная «Лагуна Блю-Грэй»
Чашка чайная «Террамеса Мокка»
Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 228 мл