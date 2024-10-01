Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр71 мм
- Объем0,08 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стеллаж 13
Стул Kair, темно-серый, ножки черные
Кровать SleepBox Velvet Milk
Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото
Кресло реклайнер Relax, кожа
Кресло Даллас на вращающейся основе
Тарелка «Кунстверк», ширина 180мм
Кофейная пара «Кунстверк»
Кофейная пара «Млечный путь оранжевый»
Чашка кофейная «Галлоуэй»
Чашка кофейная «Аврора Революшн Гранит»
Чашка кофейная «Монако Вайт», фарфор 85 мл
Чашка кофейная «Пьюрити»
Чашка кофейная «Лив», фарфор
Чашка кофейная «Штутгарт», фарфор
Чашка кофейная «Эггшелл»
Чашка кофейная «Белая» Практик