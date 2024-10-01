Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Симплисити», фарфор 100 мл - фото 1

Чашка кофейная «Симплисити», фарфор 100 мл

Артикул: CH-065-559
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Симплисити»
Фотография товара Чашка кофейная «Симплисити» от компании ChiedoCover.
Следующий Кофейная пара «Кунстверк», фарфор 150 мл
Фотография товара Кофейная пара «Кунстверк», фарфор 150 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Диаметр65 мм
  • Объем0,1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ

57
Фотография товара Стул полубарный Фаро, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, темно-серый

34
Настоящее фото товара Цветочница с лавочкой Испанский квартал, произведённого компанией ChiedoCover
от131 990
Оптовая цена

Цветочница с лавочкой Испанский квартал

41
Фотография товара Полубарный стул Роден, пепельно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Роден, пепельно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Полубарный стул Роден, пепельно-синий

31
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Strong Round 90х90 орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Strong Round 90х90 орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99021
19 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Strong Round 90х90 орех

32
Фотография товара Светящийся стол Pacifico Quadro RGB Accum от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Pacifico Quadro RGB Accum, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Светящийся стол Pacifico Quadro RGB Accum

13

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Кофейная пара «Кунстверк», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от200
Оптовая цена

Кофейная пара «Кунстверк», фарфор

8
В наличии 1024 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Блю», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от830
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Блю», фарфор

14
В наличии 121 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Грин»

15
В наличии 101 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пион», произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пион»

6
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пепперкорн» , произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пепперкорн»

9
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Нестор», произведённого компанией ChiedoCover
от200
Оптовая цена

Чашка кофейная «Нестор»

10
В наличии 57 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Чакоул Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Чашка кофейная «Чакоул Дэппл»

15
В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Мелодия», произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Чашка кофейная «Мелодия»

7
В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эстиа», произведённого компанией ChiedoCover
от540
Оптовая цена

Чашка кофейная «Эстиа»

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от580
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор

9
В наличии

Товар в корзине

Чашка кофейная «Симплисити», фарфор 100 мл
Чашка кофейная «Симплисити», фарфор 100 мл
от 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ

57
Фотография товара Стул полубарный Фаро, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, темно-серый

34
Настоящее фото товара Цветочница с лавочкой Испанский квартал, произведённого компанией ChiedoCover
от131 990
Оптовая цена

Цветочница с лавочкой Испанский квартал

41
Фотография товара Полубарный стул Роден, пепельно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Роден, пепельно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Полубарный стул Роден, пепельно-синий

31