Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Белая», Мокко - фото 1

Чашка кофейная «Белая», Мокко

Артикул: CH-065-829
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Белая» Практик
Фотография товара Чашка кофейная «Белая» Практик от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Белая» Мокко
Фотография товара Чашка кофейная «Белая» Мокко от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр85 мм
  • Объем0,165 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул С-8, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул С-8, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул С-8, с подлокотниками

40
Фотография товара Стул Хлоя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хлоя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Стул Хлоя

95
Фотография товара Скамья-глайдер Турнэ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья-глайдер Турнэ, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Скамья-глайдер Турнэ

43
Фотография товара Стул Dabl, зеленый, золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dabl, зеленый, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул Dabl, зеленый, золотой каркас

108
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Франк ПМ чёрный/синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ чёрный/синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49024
8 490 ₽Оптовая цена

Стул Франк ПМ чёрный/синий

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Шкаф для документов со стеклом, 800*450*2116, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена

Шкаф для документов со стеклом, 800*450*2116, шамони темный

9
Настоящее фото товара Вешалка-плечики с кольцом, с перекладиной, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Вешалка-плечики с кольцом, с перекладиной

6

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Кофейная пара «Млечный путь бирюза», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Кофейная пара «Млечный путь бирюза»

7
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от760
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Вайт»

15
В наличии 238 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Грин»

15
В наличии 101 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Эппл», произведённого компанией ChiedoCover
от730
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Эппл»

14
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Монако Вайт», фарфор 85 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от430
Оптовая цена

Чашка кофейная «Монако Вайт», фарфор 85 мл

11
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пепперкорн» , произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пепперкорн»

9
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аида» для эспрессо , произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аида» для эспрессо

6
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Лив», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Чашка кофейная «Лив», фарфор

12
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Олеа», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от500

Чашка кофейная «Олеа», фарфор

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чашка кофейная «Проотель»

14
В наличии 35 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Белая», Мокко
Чашка кофейная «Белая», Мокко
от 250
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул С-8, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул С-8, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул С-8, с подлокотниками

40
Фотография товара Стул Хлоя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хлоя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Стул Хлоя

95
Фотография товара Скамья-глайдер Турнэ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья-глайдер Турнэ, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Скамья-глайдер Турнэ

43
Фотография товара Стул Dabl, зеленый, золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dabl, зеленый, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул Dabl, зеленый, золотой каркас

108
В наличии 1 шт.