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Настоящее фото товара Кофейная пара "Инфинити", 75мл, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейная пара "Инфинити", 75мл
5 оценок
990
Товар в корзине. Перейти
Кофейная пара "Инфинити", 75мл - фото 1

Кофейная пара "Инфинити", 75мл

Артикул: CH-071-450
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота50 мм
  • Диаметр65 мм
  • Объем0.075 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр65 мм
  • Объем0.075 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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