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Настоящее фото товара Кофейная пара 100 мл, серия "Блек Рав Вуд", произведённого компанией ChiedoCover
Кофейная пара 100 мл, серия "Блек Рав Вуд"
5 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Кофейная пара 100 мл, серия "Блек Рав Вуд" - фото 1

Кофейная пара 100 мл, серия "Блек Рав Вуд"

Артикул: CH-071-451
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота60 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0.1 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0.1 л
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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