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Чашка кофейная «Блю Дэппл» - фото 1

Чашка кофейная «Блю Дэппл»

Артикул: CH-065-591
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Диаметр65 мм
  • Объем0,085 л
  • Материалфарфор
  • Цветсиний, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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