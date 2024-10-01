Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Блю Дэппл», фарфор 85 мл - фото 1

Чашка кофейная «Блю Дэппл», фарфор 85 мл

Артикул: CH-065-657
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кофейная пара «Эбро», стекло
Фотография товара Кофейная пара «Эбро», стекло от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Блю Дэппл»
Фотография товара Чашка кофейная «Блю Дэппл» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр65 мм
  • Объем0,085 л
  • Материалфарфор
  • Цветсиний, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Пуф Amsterdam от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Amsterdam, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Пуф Amsterdam

48
Фотография товара Скатерть Габардин, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 270

Скатерть Габардин, круглая

49
Настоящее фото товара Оттоманка ALEX, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Оттоманка ALEX, серый

49
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Эдвин, велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдвин, велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Эдвин, велюр капучино

50
В наличии 161 шт.
Фотография товара Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, бежевые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от103 890
Оптовая цена

Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, бежевые

37
В наличии 1 шт.
Фотография товара Люстра "Бертрам" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра "Бертрам", произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Люстра "Бертрам"

44
Фотография товара Кресло Bellucci от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bellucci, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена

Кресло Bellucci

90
В наличии 85 шт.

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Терракота» , произведённого компанией ChiedoCover
от730
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Терракота»

15
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «С-Класс», произведённого компанией ChiedoCover
от210
Оптовая цена

Чашка кофейная «С-Класс»

12
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Айвори», произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Чашка кофейная «Айвори»

6
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кантри Стайл», произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кантри Стайл»

9
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Виктория» , произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Чашка кофейная «Виктория»

15
В наличии 77 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Лайфстиль», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от580
Оптовая цена

Чашка кофейная «Лайфстиль», фарфор

14
В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Кофейная пара «Фобос», произведённого компанией ChiedoCover
от1 330
Оптовая цена

Кофейная пара «Фобос»

7
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эстиа», произведённого компанией ChiedoCover
от540
Оптовая цена

Чашка кофейная «Эстиа»

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Белая» Классик, произведённого компанией ChiedoCover
от240
Оптовая цена

Чашка кофейная «Белая» Классик

8
В наличии 66 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», белый, 80 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от440
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», белый, 80 мл

8
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Блю Дэппл», фарфор 85 мл
Чашка кофейная «Блю Дэппл», фарфор 85 мл
от 710
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Пуф Amsterdam от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Amsterdam, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Пуф Amsterdam

48
Фотография товара Скатерть Габардин, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 270

Скатерть Габардин, круглая

49
Настоящее фото товара Оттоманка ALEX, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Оттоманка ALEX, серый

49
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Эдвин, велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдвин, велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Эдвин, велюр капучино

50
В наличии 161 шт.